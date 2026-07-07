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¿Partido liquidado? Gol de Egipto para el 2-0 ante Argentina: anotación soberbia de Ziko

Mostafa Ziko se cobró su revancha personal y anotó el 2-0 de Egipto ante Argentina para prácticamente liquidar el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Diego Medina
Gol de Egipto para el 2-0 a Argentina por el Mundial 2026.
Gol de Egipto para el 2-0 a Argentina por el Mundial 2026. | Foto: DSports
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Sobre los 66 minutos, Egipto logró sentenciar la llave ante Argentina en esta llave de octavos de final del Mundial 2026. Ziko había anotando minutos previos, pero fue anulado de manera polémica por una falta previa. Ahora, tuvo su revancha inmediata al concretarse un buen contraataque que selló el 2-0 parcial ante la albiceleste de Lionel Messi.

Gol de Egipto para el 2-0 a Argentina: anotación de Mostafa Ziko

Así fue la anotación de Mostafa Ziko para sellar el 2-0 parcial de Egipto ante la Argentina de Lionel Messi.

Egipto logró reaccionar pese al bajón por su gol anulado minutos antes, por lo que Ziko se volvió a hacer presente en el área para concretar el 2-0 que tanto se buscaba en este cotejo de Copa del Mundo.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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