André Carrillo tiene nuevo DT: Corinthians oficializó la llegada de Clarence Seedorf

La escuela holandesa se apodera del 'Timao'. A través de sus redes sociales, el club Corinthians, donde milita André Carrillo, anunció la llegada del histórico Clarence Seedorf como nuevo entrenador del conjunto brasileño en reemplazo de Fernando Diniz, quien fue destituido tras una racha de derrotas en el Brasileirão y la eliminación de la Copa Libertadores.

Clarence Seedorf dirigirá a André Carrillo en Corinthians

En su cuenta oficial en la plataforma X, Corinthians hizo oficial la llegada del reconocido exjugador de Países Bajos, quien asume este nuevo reto en su carrera como entrenador tras seis años sin equipo, luego de culminar su periodo con la selección de Camerún en el año 2019.

Clarence Seedorf es nuevo DT de Corinthians y dirigirá a André Carrillo

Al respecto, el periodista deportivo César Luis Merlo dio mayores detalles sobre el vínculo contractual de Seedorf con el 'Timao' y cómo se dieron las negociaciones para su regreso al fútbol brasileño, tras pasar sus últimos años como futbolista en Botafogo.

"Clarence Seedorf es nuevo entrenador de Corinthians. Ya está todo arreglado para que firme hasta diciembre de 2027. El club lo eligió, entre otras cosas, por su liderazgo, trayectoria y por el respeto que -creen- puede infundir en los jugadores. La negociación fue conducida por Marcelo Paz, ejecutivo del fútbol del Timão", publicó en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Clarence Seedorf afrontará un nuevo desafío en los banquillos al asumir las riendas de Corinthians, con la misión de revertir el complicado presente deportivo del equipo y devolverlo a los primeros planos del fútbol brasileño. Su llegada genera expectativa por su trayectoria como futbolista de élite y su capacidad de liderazgo, mientras que André Carrillo y sus compañeros deberán adaptarse a las ideas del estratega.

¿Cuándo será el debut de Clarence Seedorf con Corinthians?

Vale precisar que la llegada de Seedorf a Brasil está prevista para los siguientes días, por lo que no estará en el banquillo de Corinthians para el clásico de este domingo ante Palmeiras.