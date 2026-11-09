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Partidos de hoy, martes 10 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 10 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Champions League Femenina y más.
Este martes 10 de noviembre se disputarán algunos encuentros por distintas ligas de nuestro continente como, por ejemplo, la Copa Colombia, la Copa AUF Uruguay y la UEFA Champions League Femenina. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal confirmado por la final del Torneo Clausura
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Inter Bogotá vs América de Cali
|6.30 p. m.
|Win Play y Fanatiz
|Once Caldas vs Atlético Nacional
|8.30 p. m.
|Win Play y Fanatiz
Partidos de hoy por la Copa del Rey
|Partido
|Horario
|Canal
|Anaitasuna vs Alavés
|1.00 p. m.
|Azteca Guatemala
|Pamplona vs Eibar
|1.00 p. m.
|VeikkausTV
|Amorebieta vs UD Logreñés
|2.00 p. m.
|-
|Mijas Las Lagunas vs Real Jaén
|2.00 p. m.
|-
|Trival Valderas vs Leganés
|2.00 p. m.
|-
|Tavernes vs Valencia
|3.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Häcken vs Chelsea
|12.45 p. m.
|Disney+
|Real Madrid vs Paris FC
|12.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Inter vs Manchester City
|3.00 p. m.
|Disney+
|PSG vs Bayern Múnich
|3.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Roma vs Servette
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Boston River vs Montevideo City
|2.30 p. m.
|Disney+
|Liverpool M. vs Juventud
|7.00 p. m.
|Disney+
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