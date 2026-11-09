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Partidos de hoy, martes 10 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 10 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Champions League Femenina y más.

Gary Huaman
Revisa acá la agenda de los partidos de este martes 10 de noviembre.
Revisa acá la agenda de los partidos de este martes 10 de noviembre. | Foto: composición Líbero
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Este martes 10 de noviembre se disputarán algunos encuentros por distintas ligas de nuestro continente como, por ejemplo, la Copa Colombia, la Copa AUF Uruguay y la UEFA Champions League Femenina. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Alianza Lima enfrentará a Universitario por la final del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal confirmado por la final del Torneo Clausura

Partidos de hoy por la Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
Inter Bogotá vs América de Cali6.30 p. m.Win Play y Fanatiz
Once Caldas vs Atlético Nacional8.30 p. m.Win Play y Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa del Rey

PartidoHorarioCanal
Anaitasuna vs Alavés1.00 p. m.Azteca Guatemala
Pamplona vs Eibar1.00 p. m.VeikkausTV
Amorebieta vs UD Logreñés2.00 p. m.-
Mijas Las Lagunas vs Real Jaén2.00 p. m.-
Trival Valderas vs Leganés2.00 p. m.-
Tavernes vs Valencia3.00 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

PartidoHorarioCanal
Häcken vs Chelsea12.45 p. m.Disney+
Real Madrid vs Paris FC12.45 p. m.ESPN y Disney+
Inter vs Manchester City3.00 p. m.Disney+
PSG vs Bayern Múnich3.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Roma vs Servette3.00 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay

PartidoHorarioCanal
Boston River vs Montevideo City2.30 p. m.Disney+
Liverpool M. vs Juventud7.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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