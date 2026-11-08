Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 9 de noviembre.
Este lunes 9 de noviembre se disputarán algunos encuentros por algunas ligas de nuestro continente como por ejemplo la División Profesional de Bolivia, la Copa de Paraguay y la Copa AUF de Uruguay, también en Colombia y Ecuador. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Aurora vs Universitario de Vinto
|7.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Junior vs Cúcuta
|7.00 p. m.
|RCN y Win Sports
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Mushuc Runa vs Delfín
|1.00 p. m.
|Zapping Sports
|Técnico U. vs Manta
|3.30 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|San Lorenzo vs Rubio Ñu
|3.00 p. m.
|DSports Argentina y Tigo Sports
|Sp. Luqueño vs 2 de Mayo
|5.30 p. m.
|DSports Argentina y Tigo Sports
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitario vs Melgar
|3.00 p. m.
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Copa AUF de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Lito vs Danubio
|2.30 p. m.
|Disney+
|Maldonado vs Nacional
|7.00 p. m.
|Disney+
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