Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Este lunes 9 de noviembre se disputarán algunos encuentros por algunas ligas de nuestro continente como por ejemplo la División Profesional de Bolivia, la Copa de Paraguay y la Copa AUF de Uruguay, también en Colombia y Ecuador. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia

Partido Horario Canal Aurora vs Universitario de Vinto 7.30 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

Partido Horario Canal Junior vs Cúcuta 7.00 p. m. RCN y Win Sports

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

Partido Horario Canal Mushuc Runa vs Delfín 1.00 p. m. Zapping Sports Técnico U. vs Manta 3.30 p. m. Zapping Sports

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Partido Horario Canal San Lorenzo vs Rubio Ñu 3.00 p. m. DSports Argentina y Tigo Sports Sp. Luqueño vs 2 de Mayo 5.30 p. m. DSports Argentina y Tigo Sports

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Partido Horario Canal Universitario vs Melgar 3.00 p. m. Bicolor+

Partidos de hoy por la Copa AUF de Uruguay