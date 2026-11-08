0
EN VIVO
Así va la tabla acumulada de la Liga 1 2026
EN DIRECTO
Así va la tabla del Torneo Clausura 2026

Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 9 de noviembre.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este lunes 9 de noviembre.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este lunes 9 de noviembre. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Este lunes 9 de noviembre se disputarán algunos encuentros por algunas ligas de nuestro continente como por ejemplo la División Profesional de Bolivia, la Copa de Paraguay y la Copa AUF de Uruguay, también en Colombia y Ecuador. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Universitario vs Melgar por la semifinal de vuelta de la Liga Femenina

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Melgar y dónde ver semifinal de vuelta por Liga Femenina?

Partidos de hoy por la División Profesional de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Aurora vs Universitario de Vinto7.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Junior vs Cúcuta7.00 p. m.RCN y Win Sports

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Mushuc Runa vs Delfín1.00 p. m.Zapping Sports
Técnico U. vs Manta3.30 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

PartidoHorarioCanal
San Lorenzo vs Rubio Ñu3.00 p. m.DSports Argentina y Tigo Sports
Sp. Luqueño vs 2 de Mayo5.30 p. m.DSports Argentina y Tigo Sports

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Universitario vs Melgar3.00 p. m.Bicolor+

Partidos de hoy por la Copa AUF de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Lito vs Danubio2.30 p. m.Disney+
Maldonado vs Nacional7.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Prensa brasileña dio rotundo calificativo a Erick Noriega tras clasificación de Gremio: "Perdido"

  2. Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano