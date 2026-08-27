Partidos del Barcelona en Champions League 2026-27: fixture confirmado, rivales, cuándo juega y dónde ver

Se realizaron los sorteos para lo que será la nueva edición de la Champions League, el certamen internacional más esperado por los amantes del deporte rey. Uno de los candidatos a llevarse el título, como es de costumbre, es el Barcelona, actual campeón de LaLiga. El elenco dirigido por Hansi Flick se enfrentará a reconocidos equipos, donde los que prometen causarle más problemas son el Manchester City y el PSG, actual campeón de la Liga de Campeones.

La Champions tendrá por tercera temporada consecutiva una fase de liga, reemplazando el antiguo sistema de grupos. En esta instancia, cada equipo jugará ocho encuentros con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Los ocho mejores de la clasificación accederán de manera directa a los octavos de final, mientras que aquellos que terminen entre los puestos 9 y 24 tendrán que disputar los playoffs.

Fixture del Barcelona en la Champions League 2026-27

Para esta fase, el elenco español tendrá fechas recargadas con muchas emociones. Entre sus contrincantes, está el actual ganador de la Europa League.

Partido Estadio Barcelona vs. Manchester City Spotify Camp Nou PSG vs. Barcelona Parc des Princes Barcelona vs. Aston Villa Spotify Camp Nou Sporting CP vs. Barcelona José Alvalade Barcelona vs. Feyenoord Spotify Camp Nou Galatasaray vs. Barcelona Rams Park Barcelona vs. Como Spotify Camp Nou Sabah vs. Barcelona Tofiq Bahramov Republican Stadium

Calendario del Barcelona para esta Champions League

Jornada 1: Barcelona vs. rival — 8 al 10 de septiembre de 2026 — Local

Jornada 2: PSG vs. Barcelona — 13 y 14 de octubre de 2026 — Visita

Jornada 3: Barcelona vs. Aston Villa — 20 y 21 de octubre de 2026 — Local

Jornada 4: Sporting CP vs. Barcelona — 3 y 4 de noviembre de 2026 — Visita

Jornada 5: Barcelona vs. Feyenoord — 24 y 25 de noviembre de 2026 — Local

Jornada 6: Galatasaray vs. Barcelona — 8 y 9 de diciembre de 2026 — Visita

Jornada 7: Barcelona vs. Como — 19 y 20 de enero de 2027 — Local

Jornada 8: Sabah vs. Barcelona — 27 de enero de 2027 — Visita

Cabe mencionar que estas fechas están sujetas a cambios, ya que corresponden a una estimación de los días en los que los blaugranas disputarán sus respectivos partidos.

¿Dónde ver la Champions League 2026-27?

En Perú, la UEFA Champions League podrá seguirse por televisión a través de los canales de ESPN, mientras que los partidos también estarán disponibles vía streaming en Disney+ Premium.