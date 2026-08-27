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Partidos del Barcelona en Champions League 2026-27: fixture confirmado, rivales, cuándo juega y dónde ver

Barcelona ya conoce a sus rivales para esta edición de la Champions League. Conoce el fixture completo, las fechas, los días y dónde ver los partidos de los blaugranas.

Antonio Vidal
Partidos del Barcelona en Champions League 2026-27. Foto: composición Líbero
Partidos del Barcelona en Champions League 2026-27. Foto: composición Líbero
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Se realizaron los sorteos para lo que será la nueva edición de la Champions League, el certamen internacional más esperado por los amantes del deporte rey. Uno de los candidatos a llevarse el título, como es de costumbre, es el Barcelona, actual campeón de LaLiga. El elenco dirigido por Hansi Flick se enfrentará a reconocidos equipos, donde los que prometen causarle más problemas son el Manchester City y el PSG, actual campeón de la Liga de Campeones.

La Champions tendrá por tercera temporada consecutiva una fase de liga, reemplazando el antiguo sistema de grupos. En esta instancia, cada equipo jugará ocho encuentros con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Los ocho mejores de la clasificación accederán de manera directa a los octavos de final, mientras que aquellos que terminen entre los puestos 9 y 24 tendrán que disputar los playoffs.

Fixture confirmado del Real Madrid en la Champions League 2026-27

PUEDES VER: Partidos de Real Madrid en Champions League 2026-27: fixture confirmado, rivales y cuándo juega

Fixture del Barcelona en la Champions League 2026-27

Para esta fase, el elenco español tendrá fechas recargadas con muchas emociones. Entre sus contrincantes, está el actual ganador de la Europa League.

PartidoEstadio
Barcelona vs. Manchester CitySpotify Camp Nou
PSG vs. BarcelonaParc des Princes
Barcelona vs. Aston VillaSpotify Camp Nou
Sporting CP vs. BarcelonaJosé Alvalade
Barcelona vs. FeyenoordSpotify Camp Nou
Galatasaray vs. BarcelonaRams Park
Barcelona vs. ComoSpotify Camp Nou
Sabah vs. BarcelonaTofiq Bahramov Republican Stadium

Calendario del Barcelona para esta Champions League

  • Jornada 1: Barcelona vs. rival — 8 al 10 de septiembre de 2026 — Local
  • Jornada 2: PSG vs. Barcelona — 13 y 14 de octubre de 2026 — Visita
  • Jornada 3: Barcelona vs. Aston Villa — 20 y 21 de octubre de 2026 — Local
  • Jornada 4: Sporting CP vs. Barcelona — 3 y 4 de noviembre de 2026 — Visita
  • Jornada 5: Barcelona vs. Feyenoord — 24 y 25 de noviembre de 2026 — Local
  • Jornada 6: Galatasaray vs. Barcelona — 8 y 9 de diciembre de 2026 — Visita
  • Jornada 7: Barcelona vs. Como — 19 y 20 de enero de 2027 — Local
  • Jornada 8: Sabah vs. Barcelona — 27 de enero de 2027 — Visita

Cabe mencionar que estas fechas están sujetas a cambios, ya que corresponden a una estimación de los días en los que los blaugranas disputarán sus respectivos partidos.

¿Dónde ver la Champions League 2026-27?

En Perú, la UEFA Champions League podrá seguirse por televisión a través de los canales de ESPN, mientras que los partidos también estarán disponibles vía streaming en Disney+ Premium.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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