¡Insólito! Gol de Federico Valverde para el 2-0 del Real Madrid tras error del portero del Inter

¡Estalla el Santiago Bernabéu! Real Madrid vence 2-0 al Inter de Milán en su debut por la Champions League 2026/27. La ‘Casa Blanca’ amplió la ventaja a los 23 minutos, luego de que Federico Valverde ingresara al área y aprovechara un grosero error del portero de los ‘Nerazzurri’.

Gol de Federico Valverde para el 2-0 del Real Madrid tras error del portero del Inter

El Real Madrid había logrado abrir el marcador gracias a un gol de Kylian Mbappé, quien aprovechó un error de la defensa rival. Sin embargo, los errores en Inter de Milán no dejaron de aparecer. Esta vez fue turno del portero Josep Martínez.

A los 23 minutos del primer tiempo, el guardameta español recibió un pase en el área chica con el tiempo suficiente como para poder rechazar el balón y evitar el peligro. Sin embargo, terminó poniéndose nervioso ante la presión de Federico Valverde y, al intentar regatearlo, le terminó cediendo el gol.

‘Pajarito’ solo necesito meter el pie para aprovechar el movimiento en falso del portero y mandar el balón al fondo del arco. Una acción absolutamente increíble en un partido de este nivel. Además, generó una enorme desazón en el cuadro italiano.

Sin embargo, en Real Madrid todo fue alegría tras el gol de su capitán y se terminó evidenciando en la celebración. El primero en llegar fue Mbappé, quien entabló un fraternal abrazo con Valverde y posteriormente llegaron otros jugadores como Jude Bellingham y Vinicius Jr para unirse al festejo.