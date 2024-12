Argentina campeón: Messi consigue el título de la Copa América

Argentina vs. Brasil EN VIVO vía TV Pública , TyC Sports y DirecTV Sports chocarán este sábado 10 de julio (21:00 horas de Buenos Aires y Brasilia) en el Maracaná por la final de la Copa América 2021 . Mira todos los detalles de la previa del partidos con los horarios y los canales oficiales. Verifica cómo, cuándo y dónde ver la transmisión vía live streaming por Internet durante el minuto a minuto del diario Libero.pe

No hay un claro dominador. Faltas en el mediocampo. Ambos equipos buscan atacar con la posesión pero la marca se impone. Ojo con el duelo entre Lionel Messi y Neymar

Argentina ya encontró el punto débil de Brasil. Es por el sector derecho. Leo por poco vuelve a derrotar la portería de Alisson. El Scratch no ofrece respuesta. Tite alista movimientos.

Brasil no ha ejecutado remates a la portería de Martínez. La defensa Albiceleste a neutralizado completamente a Neymar. La estrella del PSG no ha sido influyente. Argentina domina y cada vez más se acerca al segundo gol.

Tarjeta amarilla para Locelso por falta contra Neymar. El mediocampo de Argentina está muy equilibrado y no dejan hacer nada al crack del PSG.

"Gane o no gane (Lionel Messi) seguirá siendo el mejor de la historia. No necesita de un título para demostrarlo. Es lógico que queremos ganar el título, porque hemos hecho un esfuerzo enorme y hemos estado 45 días en un régimen de burbuja, pero lo de que Leo gane o no es de segundo plano. Él ya demostró que es el mejor de la historia y los rivales reconocen eso", dijo el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni.