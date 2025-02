Periodista argentino dio fuerte crítica a Luis Advíncula a poco del Alianza Lima vs Boca Juniors

No falta mucho para el partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. El cuadro blanquiazul enfrentará a un equipo con casi 10 bajas en su primer equipo, siendo uno de ellos el lateral peruano, Luis Advíncula .

"Advíncula es uno de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol sudamericano. Es mundialista y de jerarquía. Ahora, el de 2025 me hace acordar mucho al primer Advíncula que llegó, que no sacaba la diferencia. En el 2023 fue un Advíncula pleno y hasta te diría sin goles y sin rendimiento. En 2024, el primer semestre fue bueno, el segundo no tanto, y en este 2025, por ahora, no ha adelantado", declaró el comunicador.