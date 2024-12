Dinamarca entre los 4 mejores de Europa: Eliminó a República Checa

El próximo rival de Dinamarca saldrá en los próximos minutos del enfrentamiento entre Inglaterra vs Ucrania que lo podrás seguir en directo vía Libero.pe.

68' ¡NOOOOOOOO! Poulsen no pude asegurar el tercero para Dinamarca

29' Se acerca Checa. Centro de pelota parada pero Kalas no consigue llegar a la pelota

19' Checa va en busca del empate. Un tiro de esquina que no pudo rematar Soucek

1' Rueda la pelota en el Olímpico de Baku. Dinamarca vs República Checa

El cuadro dirigido por Jaroslav Šilhavý acabó tercero en el Grupo D por lo que le tocó enfrentarse a la Holanda de Depay, Wijnaldum, De Jong y compañía. A pesar de no ser favoritos, se terminaron imponiendo gracias a los goles de Tomas Holes y Patrik Schick .

“Dinamarca juega en conjunto y no tiene grandes estrellas, pero juntos forman un gran equipo. No será sencillo. Creo que, aunque algunos futbolistas suyos no puedan jugar, tienen suficientes reemplazos”, declaró en la previa el técnico de República Checa.