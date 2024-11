Koeman arremetió contra PSG por la millonaria cifra que pide por Mbappé

Barcelona es uno de los clubes de Europa que no ha logrado reforzar de gran manera su plantel tras la salida de Lionel Messi . Muchos ven complicada la temporada del elenco 'azulgrana', quien tendrá un duro calendario tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Y es que el tema económico ha afectado considerablemente a los 'culés', quienes esperan mayores ingresos con el regreso de los hinchas al Camp Nou.

Sin embargo, a pesar de la terrible situación económica, algunos clubes no escatiman costos y siguen pagando lo que se le da la gana. En esa línea, el técnico Ronald Koeman dejó un contundente mensaje, en especial al PSG por los millones que exige para la venta de Kylian Mbappé .

"Me parece una locura y unas cifras absurdas pagar tanto dinero por un jugador viendo cómo está el mundo", disparó Ronald Koeman en conferencia de prensa al ser consultado sobre la situación del francés con PSG .

Pero eso no fue todo, sino que Ronald Koeman fue claro al señalar que Barcelona no tiene plata para pagar caprichos por ningún jugador. "A mí también me gustaría tener a Mbappé en el equipo… Si el Madrid tiene el dinero… que lo fiche".