Luis Suárez se irá del Atlético de Madrid acabando esta temporada de LaLiga España

Luis Suárez no está atravesando una de sus mejores campañas en el fútbol. Luego de dejar al Barcelona por críticas, el delantero se sumó a las filas del Atlético de Madrid , donde empezó a callar bocas en su primer año, incluso salió campeón de LaLiga. Sin embargo, ahora está en un momento crítico y se iría del club.

Según indican desde España, el equipo que actualmente dirige el 'Cholo' Simeone no estaría dispuesto a ampliar el contrato al goleador de la Selección Uruguaya . Incluso, hace unas semanas hubo una polémica entre el atacante y entrenador, por lo que todavía se hace más difícil su estadía en el conjunto capitalino.

El más conocido como 'Pistolero' no anota desde hace once fechas y este mes cumple 35 años de edad. Por esa razón, ha causado molestia tanto en las cabezas del club como también en los hinchas. En todo caso no le renueven, su salida podría darse a mediados del presente año, ya que en el 2020, 'Luchito' firmó solo por dos temporadas.