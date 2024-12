¡Lo sufre Barcelona! Álvaro Morata se queda en Juventus sí o sí

Dolor de cabeza en Barcelona por la reciente noticia de Álvaro Morata que no se moverá de Juventus y permanecerá a jugar la Serie A y la Champions League . El español fue voceado en el club azulgrana a pedido de Xavi Hernández, el DT del Barcelona lo quiere pero Juventus y Allegri se niegan a desprenderse del delantero.

El periodista italiano y experto en fichajes Fabrizio Romano dejó en redes la noticia que Álvaro Morata no llegará a Cataluña como estaba previsto, que en cambio el DT 'bianconero' Massimiliano Allegri sostuvo una conversación con el delantero y lo convenció a quedarse: "Álvaro Morata se queda aquí. No se marchará en enero. Tuve un encuentro cara a cara con Álvaro y le dije: te quedas al 100%"

Tras esto, Barcelona no podrá contar con Álvaro Morata pese a que ha tenido todas las intenciones de adquirirlo y sumarlo cuanto antes. En Juventus no quieren ceder a ninguno de sus jugadores, menos a Morata que es del gusto de Allegri, además los italianos no la pasan nada bien en la temporada 2021/22.