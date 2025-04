Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: pronóstico, hora y canal de transmisión por LaLiga 2024-25

En uno de los partidos más resaltantes de la jornada, Barcelona vs. Mallorca se ven las caras este martes 22 de abril el el marco de la fecha 33 de LaLiga EA Sports 2024-25 desde el Estadio Olímpico Lluis Companys a partir de las 21:30 horas de España (14:30 horas de Perú) , con transmisión EN VIVO vía ESPN 2 . Revisa todo lo relacionado al cotejo.

La contienda futbolísitca entre Barcelona vs. Mallorca por una jornada más de la Primera División de España será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN 2 y vía streaming por Disney Plus en Sudamérica, así como Sky Sports en México, ESPN Deportes en Estados Unidos y Movistar Plus LaLiga en el país ibérico.