¿Y Piero Quispe? Nuevo DT de Pumas hace promesa: "Hay que aprovechar el talento de los jóvenes"

Piero Quispe dejó Universitario de Deportes para poner en marcha su sueño de triunfar en el exterior y aunque en un principio le costó adaptarse, el futbolista peruano logró hacerse un lugar en el once titular. Los resultados no han apoyado recientemente a los Pumas , pero el fichaje de Efraín Juárez promete ser un cambio total en el vestuario.

"Soy un técnico joven y creo en los jóvenes porque si no creería en ellos yo, siendo un técnico joven, que se me ha dado la oportunidad en Colombia como técnico al mando y hoy también. Sería injusto de mi parte no creer en los jóvenes. No veo actas de nacimiento", señaló.