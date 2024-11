Lionel Messi: "Nunca me he comparado con Maradona"

Tras ganar su séptima Balón de Oro se hizo pública la entrevista de France Football a Lionel Messi , el argentino de 34 años que no se cansa de romper récord tras récord. Dentro de sus declaraciones, el atacante del PSG habló de Diego Armando Maradona y las comparaciones que recibió con él durante varios años, incluso hasta la actualidad.

"Sinceramente nunca me he comparado con Diego (Maradona), absolutamente nunca. Nunca presté atención a esas comparaciones", sostuvo Lionel Messi, ganador de 7 Balón de Oro .

"Pasé malos momentos en la selección, realmente, pero no por estas razones. Me llegan a menudo cosas que me enfadan de las críticas, pero se quedan en el vestuario. Es la intimidad lo que hace la fuerza del grupo, además del hecho que podamos cabrearnos y decirnos a la cara las cosas que pueden mejorar".