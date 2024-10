El histórico Maxi Rodríguez anuncia su retiro del fútbol: “Ya no tengo nada más para dar”

El mediocampista Maximiliano Rodríguez, ídolo de la 'Lepra' anunció a través de un sentido vídeo que se retira del fútbol profesional a tres días de haber marcado el gol del triunfo con el Newell’s.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar. Como jugador de fútbol nunca queremos que llegue. Este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera y creo que me brindé al máximo. Me vacié por completo, ya no tengo nada más para dar”, comentó en el vídeo.

“Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Sobre todo, cuando empezaba en el baby, que mi abuelo me llevaba a patear y mi vieja, cuando no trabajaba, también me acompañaba. Y mi abuela me esperaba en mi casa con la comida hecha, para que llegue y me alimente bien. Creo que ellos fueron los pilares más importantes”, sostuvo el ídolo de la 'Lepra'.

Ídolo con Newell's

La noticia de su retiro ha caído por sorpresa en todos los fanáticos del Newell’s que días atrás lo vieron ingresar al campo de juego y marcar de tiro libre ante Central Córdoba por la Liga Profesional Argentina.

En el vídeo también agrade a todos los clubes que le abrieron las puertas. “Quiero agradecerles a todos los equipos en donde estuve. Al Espanyol del Barcelona, al Atlético de Madrid, al Liverpool y Peñarol”, agregó Maxi.