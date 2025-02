River Plate vs Estudiantes EN VIVO ONLINE: hora, canal y dónde ver partido

En estas primeras jornadas disputadas, el equipo que dirige el técnico Marcelo Gallardo no registra derrotas. Lleva cuatro triunfos y tres empates, que en total suma 15 puntos en la zona b y está a dos del líder Rosario Central y uno de Independiente; sin embargo, más allá de no tener caídas, su juego no ha sido tan vistoso y le ha costado obtener grandes resultados.