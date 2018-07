Selección peruana: ¿Dónde se irá Ricardo Gareca?

Los técnicos que dirigieron a la selección peruana en los mundiales, a excepción de Tim, siempre tuvieron un club como siguiente parada. El español Paco Bru, por ejemplo, firmó para el Real Madrid sin haber obtenido un solo punto en Uruguay 1930. Didí, el querido brasileño que nos llevó a México 70, fue contratado por el River Plate de Argentina. Marcos Calderón asumió en el Barcelona de Guayaquil luego de Argentina 78 y Elba de Padua Lima Tim, el viejo que armó el equipazo para España 1982, se murió dos años después.



¿Cuál sería el destino de Ricardo Gareca? El “Tigre” quiere la selección argentina a pesar de ser la cuarta opción. Diego Simeone y Mauricio Pochettino tienen contratos hasta el 2020 con el Atlético de Madrid y el Tottenham, respectivamente. Marcelo Gallardo, en tercer lugar de las preferencias, está en River y su presidente no tiene una buena relación con el presidente de la AFA. Estos datos juegan a favor de Gareca y tiene el visto bueno de Jorge Burruchaga, hoy director de selecciones. Además se especula que llevaría a Oscar Ruggeri como asistente de campo.

¿Hay clubes interesados en él? Villarreal y Valencia de España; el Montpellier de Francia; el Sampdoria de Italia; y el West Ham de Inglaterra. Ninguno, sin ser irrespetuoso, es un club de primer nivel. Ni tampoco generan la incondicionalidad de un país. Aquí, en Perú, Gareca es un ícono de la reivindicación, es la figura que nos devolvió identidad futbolística. Pero no todo dura para siempre.

Seamos objetivos.

¿La escuela argentina no tiene competencia? Veamos los datos mundialistas más recientes. A Rusia llegaron cinco entrenadores gauchos. Héctor Cúper (Egipto), Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita), Néstor Pékerman (Colombia), Jorge Sampaoli (Argentina) y Ricardo Gareca (Perú). Ninguna de estas selecciones dejó referencias para destacar. NINGUNA. Y se quedaron en octavos de final.



La selección peruana no mostró un nivel de alta competencia en los tres partidos. Como referente tiene a un jugador de 27 años (Carrillo) con ansias de consolidación, una que de repente llegará a los 30. Quizás por eso Gareca esté pensando en zafar y escuchar otras propuestas argumentando que clasificó a un “moribundo” para Rusia. Es casi seguro que su agente, a la hora de negociar, hablará de lo bonito que se portó la barra, del “Contigo Perú” y de las expectativas que tuvieron antes de perder con Dinamarca. Pero de juego es recomendable que no hable. Es mejor que muestre solo esa buena edición de las eliminatorias. Con eso podría hacerla.



Gareca ha sido directo. No le interesa mucho el pedido de los jugadores para que se quede. Explicó que se trata de una decisión personal. Y como sabe que la Virgen no se le presentará otra vez a la selección para darle puntos en mesa, exige una mejor política deportiva. También ha marcado que mantenerse entre los clasificables a un mundial será una exigencia constante y que no logró los objetivos trazados.

¿La relación con Oviedo? Gareca habla con Antonio García Pye y el gerente ha sido prudente en guardar silencio. El presidente de la FPF y Oblitas no están en sintonía total con el técnico. Mientras tanto, sería mejor que vayan preparando en la FPF toda la logística para los partidos de setiembre contra Holanda y Alemania. De repente, para no apresurarse podría ser Nolberto Solano quien se encargue de estos dos partidos. Luego a revisar ofrecimientos que pronto llegarán a San Luis. No perdamos el tiempo en preguntarnos a dónde se irá Gareca.