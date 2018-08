Germán Leguía a Nicolás Córdova: “Si va a llorar no hubiera venido”

La derrota de Universitario de este sábado ante Sporting Cristal por la fecha 10 del Torneo Apertura, no ha caído nada bien en el entorno del cuadro crema. Hasta el mismo Nicolás Córdova mostró su descontento por el plantel joven que tiene que dirigir en estos difíciles momentos.

Estas palabras no fueron bien recibidas por un histórico y ex dirigente de Universitario, Germán Leguía, quien pegó fuerte contra el entrenador chileno: “Él debe poner el pecho por sus jugadores. Si va a llorar no hubiera venido. Está igualito que Pedro Troglio”.

Además, aseguró que Nicolás Córdova tiene que saber respaldar a los jugadores más jóvenes del plantel: “Acá a los chicos no le debe echar la culpa de las cosas. Más bien debe cuidarlos y tratar que el equipo logre una solidez en todas las líneas”.

De igual manera fue consciente de que Sporting Cristal fue superior a Universitario y era muy probable la derrota de este sábado: "Para nadie es un secreto que Cristal es candidato siempre por presupuesto y plantilla. Tiene mayor inversión que Universitario, pero pese a ello, la 'U' le hizo la pelea hasta donde pudo”

EL DATO:

Tras la derrota de este sábado, Universitario de Deportes se encuentra en la posición 12 de este Torneo Apertura a solo 5 puntos de las posiciones de descenso.