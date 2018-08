Ricardo Gareca EN VIVO anunció su renovación con la selección peruana

Arrancó la conferencia de prensa desde la Videna. Ricardo Gareca anuncia su renovación con la selección peruana por tres años con posibilidad de renovación para el Mundial de Qatar 2022

"No tenemos injerencia en los cambios que se pueden llegar a producir en el fútbol peruano, nosotros estamos solo involucrados en la selección mayor"

"Confiamos en el jugador peruano, nuevamente El seguir apostando en el potencial que en Perú. Estamos muy agradecidos a las manifestaciones que hemos recibido por la gente. No tenemos más que palabras de agradecimiento, no solo desde ahora, sino desde que asumimos el cargo"

"Nosotros no tenemos ninguna injerencia respecto a los cambios que pueden haber, nosotros estamos abocados en la selección mayor, no somos las personas indicadas para producir cambios, en el fútbol estamos comprometidos y la selección no estamos comprometidos con una sola persona"

"Le agradecemos a Edwin Oviedo y a Juan Carlos Oblitas, pero estamos comprometidos con la gente y la selección. Creemos que Perú tiene mucha potencia, dentro de un ambiente mejor deseamos que mejore todas esas cosas".

LA PREVIA

Desde la Villa Deportiva Nacional (Videna), la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dará una conferencia de prensa EN VIVO donde Ricardo Gareca estará ante los medios de prensa para anunciar su renovación con la selección de mayores con miras a la Copa América de Brasil 2019 y el Mundial de Qatar 2022.

Según la información, el abogado de Ricardo Gareca, Mario Cupelli, llegó durante la noche de este martes a un acuerdo formal con el presidente y el secretario general de la FPF, Edwin Oviedo y Juan Matute, respectivamente.



Poco después la FPF convocó a los medios, mediante un comunicado, a una rueda de prensa que se celebrará hacia el mediodía de hoy con la presencia de Gareca y sus asistentes técnicos Sergio Santín y Néstor Bonillo.



Oviedo ya había señalado este lunes el avance en las conversaciones con Gareca, mientras que el vicepresidente de la FPF, Agustín Lozano, también dijo el sábado que solo faltaba la firma para anunciar la continuidad del entrenador que llevó a Perú a una cita mundialista después de 36 años, en el Mundial Rusia 2018.



Gareca emprendió la negociación el jueves pasado con el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quien el día anterior había indicado que el argentino tenía como prioridad renovar con Perú, pero que le inquietaba la situación de Oviedo, cuestionado por sus vínculos con una red de corrupción judicial.



En julio pasado, durante las vacaciones de Gareca, en Perú saltó a la luz el escándalo de una red de tráfico de influencias y favores en las altas esferas de la judicatura del país de la que presuntamente era partícipe el presidente de la FPF.



EL DATO

Con Gareca en su banquillo, la selección peruana logró el tercer puesto en la Copa América de 2015 y se clasificó para Rusia 2018 donde, a pesar de ser eliminado en primera ronda, generó gran expectación y el apoyo casi unánime de los aficionados a la continuidad del estratega al frente de la Blanquirroja. EFE