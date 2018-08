Médico de la Selección brindó alentadoras palabras sobre el estado de Aldo Corzo

La preocupación se apoderó de todos los hinchas de Universitario de Deportes al enterarse que este domingo por la noche Aldo Corzo fue internado en una clínica local tras el golpe sufrido en el clásico del sábado ante Alejandro Hohberg.

Sin embargo, este lunes, el médico de la Selección Peruana, Julio Segura tranquilizó los ánimos luego de visitar a Aldo Corzo en la clínica y aseguró que el defensa de Universitario se encuentra estable y solo están a la espera de los resultados de sus pruebas realizadas.

PUEDES VER: ¿Renunció Juan Carlos Oblitas a la Selección? FPF se pronunció

"Fui a ver a Aldo a la clínica no solo porque soy médico de la Selección peruana sino por la amistad que me une a él y su familia. Realmente lo vi muy bien, más allá de su fastidio por querer salir, pero no puedo adelantar nada porque su neurocirujano está esperando los resultados de las pruebas a las que fue sometido", afirmó Julio Segura.

NO TE LO PIERDAS: Guerrero y el millonario contrato con el Inter de Porto Alegre

Además, aclaró la razón de por qué Aldo Corzo continúo jugando el encuentro a pesar de haber sufrido ese golpe: "Sí Aldo siguió jugando el partido, luego del golpe que recibió en la cabeza, fue porque él se sentía bien y lo vieron consciente y con coordinación. Incluso, me comenta que el jugador fue a la clínica más por un pedido de la familia y no porque haya sentido alguna molestia o incomodidad".

EL DATO

Debido a que Aldo Corzo fue internado por precaución en una clínica local, se perderá el partido de este miércoles entre Universitario y Deportivo Municipal.