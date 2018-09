Yordy Reyna: "Si mantengo un buen nivel llegará la oportunidad para que me convoquen"

El actual jugador del Vancouver Whitecaps, Yordy Reyna, fue entrevistado por radio 'Ovación' y habló sobre la actualidad por la que pasa. Asimismo, mostró su deseo de volver a la Selección Peruana, que jugará con Holanda este jueves en Ámsterdam.

Y es que el delantero protagonizó un terrible incidente en una celebración privada luego de la clasificación a Rusia 2018. Ricardo Gareca no lo ha vuelto llamar desde esa fecha e incluso tampoco al Mundial. Sin embargo, el atacante no pierde la fe debido a que está volviendo a su mejor nivel.

"Estoy contento por lo que estoy haciendo en este momento importante, tratando de ayudar al equipo, me esfuerzo mucho para poder dar lo mejor y alcanzar los objetivos este año. Estoy jugando como mediapunta, pero el entrenador me pide que me mueva por todo el sector del ataque, me da la confianza para poder jugar como quiera y eso es muy importante", dijo el de la MLS

Luego de conocer la lista de convocados por Ricardo Gareca: "El técnico sabe qué equipo tiene y uno sigue trabajando para dar lo mejor y así poder volver a ser llamado. Uno tiene que seguir trabajando y estar tranquilo que es lo primordial. Si mantengo un buen nivel llegará la oportunidad para que me convoquen".

Finalmente, habló de los demás peruanos que juegan en la MLS: "Contento por cómo les está yendo a los peruanos en la MLS, es una liga muy buena, que está mejorando mucho y que bueno que les vaya bien y que sigan llegando más compatriotas".