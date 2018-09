Gerente de Alianza Lima: “El Alianza-Cristal del domingo no corre ningún peligro”

Alianza Lima fue parte de un hecho lamentablemente en la madrugada de este lunes, cuando un grupo de fieles de la Iglesia Cristiana ‘El Aposento Alto’ intentó tomar la explanada del Estadio Alejandro Villanueva asegurando que este predio les pertenece.

Ya superado este impase, por la tarde de este lunes los directivos de Alianza Lima brindaron una conferencia de prensa explicando lo sucedido. Gustavo Zevallos tomó la palabra y trato de calmar los ánimos sobre los rumores que circulaban sobre la suspensión del partido entre ‘los grones’ y Sporting Cristal de este domingo.

"Hasta hoy, no corre ningún peligro el partido del domingo. Lamentamos estos hechos desafortunados y esperamos que no manchen el campeonato", declaró Gustavo Zevallos. Cabe señalar que el partido de este miércoles por la fecha 2 del Torneo Clausura ante Sport Boys fue suspendido por falta de garantías.

De igual forma aclaró que el primer equipo de Alianza Lima no sufrió ningún inconveniente por los disturbios sucedidos en Matute: "El equipo no entrenó en Matute, pero ellos están totalmente al margen de estos sucesos extradeportivos. Ellos no tienen que estar abocados en esto. Estamos muy firmes y confiados del plantel que tenemos, no queremos para nada que el plantel se vea inmiscuido en estos temas".

EL DATO

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para jugarse este domingo en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 4:00 p.m. por la fecha 3 del Torneo Clausura.