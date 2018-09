Alianza Lima y Universitario quedaron inhabilitados de utilizar las tribunas populares

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) realizó una conferencia de prensa, junto a la Comisión Nacional contra la violencia en espectáculos deportivos, donde se tocó el problema generado por los hinchas en los últimos encuentros deportivos. Tras una serie de análisis, se dio a conocer las sanciones tendrán los clubes.

Primero, tras lo sucedido con los hinchas de Alianza Lima y Sporting Cristal, se decidió que el Estadio Alejando Villanueva (Matute) reciba un duro castigo para las próximas semanas. El equipo 'Blanquiazul' no podrá contar con sus hinchas en las tribunas populares por las próximas tres jornadas que le toque disputar en el Torneo Clausura.

Los partidos con el impedimento impuesto serán ante Real Garcilaso, Melgar y Academia Cantolao. Por otro lado, el compadre, Universitario, también recibió la misma restricción, pero hay un detalle que los podría favorecer, hasta cierto punto, pues en el duelo ante UTC ya cumplieron una de las jornadas de castigo comunicada por la Comisión antiviolencia.

De esta forma, el club 'crema' no tendrá el apoyo de las populares Norte y Sur en los partidos ante Universidad San Martín y Unión Comercio. Sin duda, la decisión tomada por las autoridades afectará no solo podrá afectar en lo económico para ambas entidades, sino también en lo futbolístico, pues la presión de local no será la misma.