Universitario: Se reveló cuándo estará listo el estadio Monumental

Luego de ser evidente el mal estado del campo del Monumental, la administración de Universitario inició la restructuración del gramado de Ate, y el presidente de la Junta de Acreedores, José Gamarra, confirmó la fecha en la que estaría lista.

"Calculo que en 2 o 3 semanas el Monumental va a poder lucir en buen estado, ayuda bastante que haya sido el sol. Sin embargo, la 'U' debería ponerse una meta de tener paneles solares, tal como en Europa, que suplen al sol. Todo esto sabiendo que el clima de Lima es bastante complicado", manifestó Gamarra.

Además, José Gamarra expresó su malestar por lo que considera que haya diferencias con la reglamentación de los demás clubes, pues la suspensión del estadio Monumental perjudicará al club ‘merengue’, a situación similar que atraviesa Alianza Lima pero sin inconvenientes.

"Considero que la cancha del Monumental ha mejorado pero las exigencias de la Comisión de Licencias ahora son bastante rígidas. Además, nuestro estadio no ha sido el único que ha sido suspendido, sino también el de Alianza. Aunque curiosamente, lo hacen justo cuando ellos no juegan de local. No sé si han suspendido el Miguel Grau, pero ese campo debe ser el peor de Lima", declaró.

EL DATO

Unión Comercio podría pedir los puntos del partido reprogramado por Universitario, como lo hizo Cristal en febrero de este año.