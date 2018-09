Ricardo Gareca: “Me duele el fútbol peruano”

“Estoy caliente y sinceramente se los digo. No me van a ver muchas veces en este estado, pero me duele el fútbol peruano”. Ricardo Gareca, más humano que nunca, desnudó sus sentimientos en una magistral conferencia de prensa.

El “Tigre” puso énfasis en la crisis del balompié nacional y el deporte en general. Conceptos clarísimos. Tomen nota porque esta charla debe quedar grabada en la memoria de todos. Debe marcar un antes y un después.

“Escucho que el fútbol peruano está muy mal, se critica a la dirigencia, se critica a los campos de juego, se critica a jugadores, se dice que no tenemos nivel internacional, pero acá nadie pone una moneda por el fútbol peruano. Los empresarios, la gente de poder, la gente que tiene dinero y el Estado han dejado de lado al deporte; eso me duele en el alma”, señaló el DT.

“Yo quiero que me expliquen cómo se arregla un campo de juego para que las familias vengan al estadio. Tiene que existir una política deportiva y los empresarios tienen que apoyar siempre, no solo cuando clasificamos al Mundial”, agregó.

Gareca continuó su exposición ante la atenta mirada de los medios de comunicación que llenaron el auditorio de la Videna:

“Esto no se soluciona con una rifa donde los padres de familia aportan. Los hinchas tampoco se van a encargar de pintar los campos de juego. Estamos hablando de millones de dólares para cambiar el destino del fútbol peruano, los clubes no tienen recursos”.

La parte deportiva también motivó la reflexión del entrenador de la bicolor.

“Nos exigen que ganemos en Europa, que salgamos campeones en la Copa América, que clasifiquemos a otro Mundial porque la vara está muy alta. No perdamos la humildad, tengamos los pies sobre la tierra”, puntualizó el ténico de la blanquirroja.