Nolberto Solano: "El partido ante Chile tiene un sabor especial"

La selección peruana se encuentra a pocos días de una nueva prueba por la fecha FIFA y el comando técnico de la 'Bicolor' afina los últimos detalles para el duelo ante Chile y Estados Unidos en tierras norteamericanas. Nolberto Solano, asistente técnico de Perú aclaró algunas dudas sobre los próximos partidos.

"Gareca tiene un tiempo aquí con nosotros, él ha pasado partidos especiales y victorias importantes. Chile es una gran selección, es un gran partido y queremos ganarlo, obviamente tiene un sabor especial, vamos a enfrentar a una gran selección como lo hicimos en la última fecha FIFA, es un lindo partido para demostrar que seguimos en crecimiento, pero debe quedar claro que debemos fijarnos en la parte futbolística", declaró Solano para Radio Ovación.

'Ñol' también se refirió al estado de Jefferson Farfán, quien fue desconvocado para los dos encuentros. "Estuvo con una molestia en la rodilla de la que no se ha podido recuperar, con la baja de Farfán no habrá otro convocado y la lista queda con 23 jugadores".

Solano expresó su satisfacción por el buen momento de Luis Advíncula, sin embargo no le impacta los resultados que está generando el lateral nacional. "Lo de Advíncula para nosotros no es sorpresa, tiene todas las condiciones para seguir creciendo. Que no nos parezca extraño que si mantiene ese nivel, equipos grandes quieran contar con él. Esperemos que también siga demostrando su buen fútbol con la Selección".

Finalmente el ex Newcastle habló sobre el siguiente paso tras algunas ausencia importantes en la ofensiva de la selección."Sabiendo la situación de Paolo y Jefferson, debemos tomar en cuenta que tenemos un plantel, por las características de los jugadores las cosas se pueden modificar, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos una manera de jugar".

EL DATO

La selección peruana se enfrentará a Chile y Estados Unidos el 12 y 16 de octubre respectivamente.