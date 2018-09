Nolberto Solano sobre Rhyner: "Esta es una selección abierta para el que esté en competencia" [VIDEO]

La novela de Jean Pierre Rhyner parece haber llegado a su fin, luego que el propio jugador - a través de sus redes sociales - indicara, de manera sorpresiva, su decisión de ya no vestir la camiseta de la selección peruana a pesar que durante años había perseguido esa intención. Tras ser consultado sobre ello, el asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana, Nolberto Solano, fue enfático al referir que la 'Bicolor' está abierta para todos los jugadores que estén en competencia y tengan los deseos de vestirla.

"La verdad desconozco. No he visto ni me he comunicado (con la Federación Peruana de Fútbol). Lo único que se sabía que era un chico que tenía (condiciones). Ricardo (Gareca) siempre ha dicho, él siempre va a contar con los jugadores que quieran estar en la selección, nadie tiene prometido nada. Esta es una selección abierta para el que esté en competencia, haciendo las cosas como tiene que hacerlas, siempre van a estar en mención. La verdad desconozco esta opinión. Él (Rhyner) tiene que pasar por un proceso, me parece. No es tan simple porque él ya, creo, había jugado con la selección suiza", mencionó en una entrevista a RPP.

Otro de los puntos resaltantes que fueron abordados fueron las conclusiones que dejó el 'Equipo de Todos' en los dos amistosos que sostuvo con los combinados de Holanda y Alemania hace un par de semanas. Solano reveló que técnicos de renombre alabaron las cualidades mostradas por el plantel conducido por el 'Tigre'.

"Yo creo que estos partidos (referente a los amistosos con Holanda y Alemania) es una muestra que han apreciado el fútbol que ha mostrado la selección peruana. Hay un gran respeto y admiración pese a los resultados. Siempre es bueno. Esto sirve para todos, es un aprendizaje jugar con estas selecciones de élite. He tenido la suerte de cruzarme con muchos técnicos y (me han hecho llegar) las felicitaciones al equipo, a Ricardo (Gareca) en especial por el juego mostrado".

"Te imaginas me he encontrado con Ryan Giggs, (Gareth) Southgate (entrenador de Inglaterra), a quienes he tenido de rivales (en la Premier League). Roberto Martínez (entrenador de Bélgica) y todos han aplaudido el buen fútbol que hemos hecho", concluyó.

EL DATO

La selección peruana seguirá fortaleciendo sus cualidades y enfrentará el 12 de octubre a la selección de Chile, mientras que el 16 de octubre se medirá con Estados Unidos.