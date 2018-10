Pedro Aquino se refirió a la lucha por el puesto con Renato Tapia

Apenas tomó la posta de su amigo de infancia Renato Tapia, el buen volante Pedro Aquino -en diez minutos- retribuyó la confianza del “Tigre” Ricardo Gareca con un doblete que marcó su renovada personalidad futbolística a sus cortos 23 años.

El canterano de Sporting Cristal y futbolista del León de México es noticia por haber sido el verdugo de los chilenos, el clásico rival. Y su alegría en su primer gol la compartió con el jugador de Feyenoord, una amistad que nació desde las divisiones menores celestes.

“Todos sabemos que Renato es un buen jugador, es mi amigo. Lo está haciendo de la mejor manera y, como digo, el que entre siempre va entregar todo de sí”, confesó post victoria en el Hard Rock de Miami.

Su actuación con la selección peruana ha venido en ascenso (3 goles en los últimos 3 partidos), pero el principal gestor de su regularidad es el DT. “La confianza que me ha dado el profesor Gareca ha sido importante, me ayuda a madurar. Perú ha demostrado que no es menos que nadie”, apuntó.

Tras la goleada a los mapochos, Aquino fue blanco de las bromas de Carrillo, quien abordó al volante cuando se peinaba en la concentración. “¿Cuántos quieres que te masajeen hoy?, le dice André a Pedro, que respondió: “Unos tres”.

El divertido momento, que es viral en Instagram, causó las risas entre los integrantes de la “sele”, por lo que la ‘Culebra’ solo atinó a replicar: “Ahora quien lo aguanta a este”. Full alegría.