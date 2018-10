Pablo Bengoechea: “Pedí al club que vaya buscando entrenador” [VIDEO]

A final de año Pablo Bengoechea y Alianza Lima pondría un punto final a su vínculo y eso lo confirmó el propio técnico uruguayo en conferencia de prensa. El estratega lleva dos casi dos años en La Victoria, pero también es consciente que los resultados decidirán su futuro que parece estar muy lejos de Matute.

Pablo Bengoechea: "le dije al club que vaya buscando entrenador, están en su derecho. Cualquiera que sea el resultado a fin de año, vamos a conversar". @liberope — José Varela (@theatharis) 23 de octubre de 2018

“Le dije al club que vaya buscando entrenador, están en su derecho. Cualquiera que sea el resultado a fin de año. Mi contrato termina en diciembre y el club tiene que estar trabajando lo que va pasar en enero. Vamos a conversar para ver qué pasa”, declaró el técnico de Alianza Lima.

Sobre los resultados negativos que consiguió en las últimas fechas, Pablo Bengoechea señaló que tiene plena confianza en su plantel para volver al triunfo ante UTC. “Espero que esta mala racha de resultados termine lo antes posibles. Al que le toque jugar tiene que sacar el resultado adelante”.

Eso sí, Bengoechea dejó en claro que el plantel no está preparado para quedar fuera de las semifinales. “Con cualquier resultado en Cajamarca seguimos teniendo oportunidades. Vamos a luchar hasta que tengamos vida deportiva. No estamos preparados para no llegar a las semifinales. Ese es nuestro objetivo y vamos hacer el máximo esfuerzo”

DATO:

Tras el partido contra UTC, Alianza Lima enfrentará a Cantolao y San Martín y luego será el clásico en Matute.