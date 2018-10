Germán Denis: "Siento como si hubiese estado toda la vida en la U" [VIDEO]

El delantero de Universitario de Deportes, Germán Denis, resaltó el buen momento que vive el cuadro crema tras acumular su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Clausura, desempeño que les ha permitido alejarse de la zona de descenso y llegar, incluso, a disputar el titulo que les permitiría estar en las semifinales a fin de año.



"La verdad que super feliz. Estamos pasando por un momento muy bueno, para disfrutarlo porque veníamos de situaciones difíciles. Obviamente que hay que seguir con el mismo objetivo, con los pies sobre la tierra porque todavía falta. Es inevitable por ahí mirar otra cosa (pelear por el Torneo Clausura), pero sin duda seguimos con la misma mentalidad", expresó para Fox Sports.

Tras ser consultado por el entendimiento para con el mediocampista uruguayo, Pablo Lavandeira, así como el volante panameño, Alberto Quintero, Denis explicó que a medida que vaya transcurriendo los partidos se irá comprendiendo mejor con sus compañeros.

"Nos estamos complementando muy bien (con Lavandeira y Quintero). A medida que vayan pasando los partidos, entrenamientos, nos vamos conociendo, son jugadores desequilibrantes que hacen la diferencia. Eso me favorece", detalló.

"La clave es el trabajo es el día a día. La mística, la idea y el sistema que nos está favoreciendo muchísimo. Creo que no tenemos que olvidar eso. A pesar de que hubieron partidos que quizás no merecíamos perder o empatar. Desde el momento que empezamos a tener triunfos, eso nos favoreció muchísimo porque la cabeza trabajó a favor", añadió.

El atacante argentino de 37 años - que tuvo un gran paso por la liga italiana - analizó el nivel del fútbol peruano e indicó no es fácil disputarla. "Obviamente jugar en una institución con tanta historia como es la U requiere ganar todos los partidos donde sea. El campeonato peruano no es fácil, te toca jugar en distintos campos de juego, no en buen estado, en la altura, pero a nosotros favorece mucho nuestra idea. A pesar de que sea difícil, si la mantenemos sacaremos buenos resultados"

Finalmente, Denis confesó sentirse como en casa debido al aliento de la hinchada estudiantil así como la historia que viste a Universitario de Deportes. "Como lo dije siempre, es un jugador más (la hinchada que asistió al Monumental). Hoy un estadio super grande casi colmado, la verdad que nos ayuda muchísimo. Siento como si estuviese toda la vida en este club, me siento parte de este proyecto y contento por la historia que tiene el equipo y estar a la altura", concluyó.

EL DATO

Germán Denis acumula 8 encuentros con Universitario de Deportes: realizó 4 anotaciones.