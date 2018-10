AC Milan manda un cálido saludo a Víctor Benítez por su 82 cumpleaños 

Diego Armando Maradona no es el único personaje que hoy 30 de octubre cumple años, ya que el legendario Víctor Benítez también celebra sus 82 años de edad. El recordado mediocampista nacional es uno de los futbolistas más exitosos de la historia del país, ya que fue el primer peruano en coronarse campeón de la Champions League.

Y es que el popular ‘conejo’ tuvo su mejor momento en el fútbol italiano; sobre todo cuando se puso la camiseta del AC Milan, club con el que obtuvo la famosa ‘Orejona’ y se consagró en ídolo al ser una figura casi indispensable en el equipo. Los ‘rossoneri’ no se olvidan de él y por eso le enviaron un emotivo a través de sus redes sociales.

"Víctor Benítez cumple hoy 82 años: Él fue parte del equipo que trajo a casa la Copa de Europa en 1963", escribió el cuadro del Milan en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, acompañaron la publicación con una foto de hace algunos años del exdeportista en la Casa Milan delante de una foto histórica del once que obtuvo la Liga de Campeones en 1963.

Victor Benítez turns 82 today: he was part of the team that brought home the European Cup in 1963 🎂

Oggi Victor Benítez, Campione d'Europa nel 1963, compie 82 anni 🎂 pic.twitter.com/RQKIYknXTn