Alianza Lima vs Melgar: ¿Cómo se define al ganador de la semifinal?

Alianza Lima y Melgar aseguraron su clasificación a la única semifinal del Descentralizado 2018. Los hinchas de ambos clubes están ilusionados con el título nacional, pero solo uno de ellos podrá luchar por dar la vuelta a fin de año. Los arequipeños están mejor ubicados en la tabla acumulada que los blanquiazules, pero cualquier cosa puede pasar en la última fecha del Torneo Clausura.

El club que esté mejor posicionado en la tabla acumulada elegirá en qué cancha jugar primero y tanto Alianza Lima como Melgar tienen opción a eso. Haciendo click aquí te enterarás todos los detalles de ese posible escenario. Sin embargo, ¿cómo se va a definir al finalista? Sporting Cristal verá estos encuentros desde la comodidad de la sala de su casa esperando a su rival.

En caso de finalizar empate los 180 minutos y que exista la misma cantidad de puntos repartidos entre ambos clubes, se deberá definir en la tanda de penales de acuerdo a la norma FIFA. Esto quiere decir que si un equipo gana el encuentro de ida por la mínima diferencia y, en la vuelta, pierde por más de un gol de diferencia habrán penales. No existirá la diferencia de goles.

¿Y el tiempo extra? No, no habrá tiempo extra en esta temporada. A diferencia de los últimos campeonatos que se definieron en tiempo extra y luego en tanda de penales, este año no será así. Al término de los 180 minutos si hay empate en puntos se irán de frente a definir desde los doce pasos, tal como lo señalamos en el párrafo anterior. ¿Quién será el finalista?