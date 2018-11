André Carrillo reconoce los errores de la Selección Peruana ante Costa Rica

Luego de la derrota de la Selección Nacional ante Costa Rica, André Carrillo confesó sentirse insatisfecho con el resultado, pues no se pudo reflejar en el marcador las ocasiones que el equipo generó, sin embargo, el volante destaca la actuación de sus compañeros.

"Fue un partido en el que creamos varias ocasiones de gol. Por ahí tuvimos uno que otro error, pero fue así, terminamos perdiendo jugando bien", manifestó la ‘Culebra’ a Movistar Deportes, tras el encuentro.

Además, André Carrillo explicó lo que pasó en la jugada confusa que terminó con la invalidación del gol de Jefferson Farfán. "En la jugada de gol anulado estaba afuera del campo, no sabría decir si fue off side o no. Solo conecté el rebote y el árbitro lo cobró", manifestó.

De esta manera, el jugador del Al-Hilal cierra el año con la Selección Peruana jugando en 13 de los 14 que se disputó, en los que anotó 3 goles.En el único encuentro que no estuvo fue en el amistoso frente a Alemania.

EL DATO

André Carrillo partirá a Arabia Saudita para unirse a los trabajos de Al-Hilal, podría alinear el equipo este sábado 24 en el partido frente a Al-Faysaly.