Jugadores de Sport Rosario agradecieron mensaje de Mario Salas [VIDEO]

La tarde de ayer Mario Salas sorprendía a todos al decir que la polémica final de la Copa Libertadores entre River Plate vs Boca Juniors no es de su importancia, sino que lo verdaderamente trascendental es que los clubes peruano no tengan deudas con sus jugadores, tal el es el caso de Sport Rosario.

Ante ello, los jugadores de Sport Rosario agradecieron el gesto del técnico de Sporting Cristal. “Mis respetos para el técnico de Cristal, lo que nadie dice respecto a los acontecimientos en Huaraz, 5 meses, cualquiera pueda tomar mando de un club e irse cuando quiere y dejar deudas, así de simple es ???”, señaló Carlos Olascuaga.

Otro de los jugadores que se pronunció fue Juan Diego Gutiérrez. “Más allá de lo que vino a sumar futbolísticamente con la atractiva propuesta de su equipo, se involucra con los problemas de nuestro fútbol. Que los que vengan sean así de cracks como profesionales y personas”.

"Es un tema agotado, me importa que les paguen a los jugadores de Sport Rosario, eso me interesa", había señalado Mario Salas en conferencia de prensa al ser consultado sobre la final. Las declaraciones del ‘Comandante’ llegaron hasta si Chile y Argentina que hicieron eco de ello.

Sporting Cristal sostendrá un amistoso ante Atlético Nacional previo a la final del Descentralizado donde enfrentará al ganador del Melgar vs Alianza Lima.