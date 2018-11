Renzo Sheput: "Puede ser el duelo más importante del club desde su fundación"

Renzo Sheput ha cumplido una gran temporada en el Mannucci de Trujillo. El cuadro de José Soto está cerca de volver a la máxima categoría del fútbol peruano pero para ello, tendrá que vencer en el partido de vuelta al complicado César Vallejo.

El 'Pincel' sabe lo importante que será este duelo frente a los dirigidos por José 'Chemo' Del Solar por lo que el exjugador de Sporting Cristal ya palpita el encuentro que definirá qué equipo norteño será el vencedor.

"Se viene un partido trascendental que va a pasar a la historia. Puede ser el duelo más importante del club desde su fundación, por lo que tenemos que afrontar con responsabilidad y darnos cuenta de que podemos hacer historia en este equipo. Después de pasar la llave contra Cienciano la gente se ha identificado más con nosotros y tuvo esa sensación de que podíamos ascender", declaró Sheput para 'Capital Deportes'.

El mediocampista del cuadro 'Carlista' también agregó lo siguiente "Tengo contrato hasta el próximo año con Mannucci, la decisión de venir acá pasó por no quedarme solamente unos meses sino tener un proyecto a largo plazo. No obstante, mucho va a depender si se queda 'Pepe' Soto o venga otro técnico. Con 'Pepe' me he sentido bastante cómodo y, si es mi último año, trataré de hacerlo con él y no contra persona. Si viene un entrenador que no me va a tener en cuenta, seguramente dejaré de jugar".

Mannucci está cerca de regresar a Primera División después de haber descendido en 1994. En el partido de ida, los 'Carlistas' empataron sobre el final ante César Vallejo en el estadio Mansiche.