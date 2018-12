Edwin Oviedo: "Me mantendré trabajando para demostrar mi inocencia"

La situación legal de Edwin Oviedo no tiene como terminar. El mandamás de la FPF aseguró que demostrará su inocencia y lamentó la petición de prisión preventiva a su persona sin tener suficientes pruebas que demuestren su culpabilidad.

"Jamás me daría a la fuga. Yo sigo acá y me mantendré trabajando, como lo vengo haciendo todos los días, para demostrar mi inocencia. Soy el primero que quiere que esto se resuelva cuanto antes porque creo que es bueno que la opinión pública sepa que el presidente de la FPF no tiene nada que ver con estos hechos lamentables. Lo único que pido es el debido proceso y se me permita demostrar mi inocencia", declaró Oviedo en Radio Capital.

El ex dueño del Aurich, se mostró calmado a pesar del momento complicado que vive. "Esta semana el juez va a tener que resolver mi caso y, por lo tanto, estoy tranquilo. El fiscal, que dice que no tengo arraigo ni trabajo pese a estar comprobado, está pidiendo una prisión preventiva. Quiero acudir a todas las audiencias pero no puede ser posible por un derecho fundamental que tenemos todas las personas. Lo que quieren hoy es meter a prisión a todo el mundo y ver después si es culpable o inocente, ¿cómo es posible hacer eso sin tener las pruebas?".

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo solicitó 24 meses de prisión preventiva para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol por el delito de homicidio calificado en calidad de autor mediato.