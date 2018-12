Jean Pierre Fuentes a Hernán Torres: "Eres machito cuando vienen todos, en el camerino vamos a hablar tú y yo como hombres" [VIDEO]

Aires caldeados en el sur del país, con la separación de Jean Pierre Fuentes del cuadro arequipeño salen más detalles a la luz sobre esta situación de tensión, la previa del duelo entre Melgar y Alianza Lima viene dejando distintos mensajes que sazonan aún más la segunda semifinal del fútbol peruano. Hace un día exactamente todo se supo y los datos no pararon de llegar.

Jean Pierre Fuentes señaló a un medio local horas después de la información brindada por José Varela de LÍBERO, 'que no estaría hablando sobre la situación para cuidar la estabilidad del equipo', eso en el transcurso de la tarde. Pero apenas llegó la noche, sus declaraciones fueron apareciendo de forma continua, con una sola meta, contar su verdad sobre el áspero momento vivido frente a un técnico (en el papel) prepotente y despectivo con sus afirmaciones.

Tensión en Arequipa previo al partido entre Melgar y Alianza Lima.

Hernán Torres, técnico del equipo rojinegro, separó del plantel a Jeanpierre Fuentes. En el siguiente tuit, la historia. @liberope — José Varela (@theatharis) 5 de diciembre de 2018

Ayer casi al final del día Jean Pierre habló con Fox Sports y supo ser sincero en su relato correspondiente al polémico hecho suscitado en los entrenamientos: "En el transcurso de lo que estábamos trotando el Sr. Hernán Torres me llama y me dice: 'Jean Pierre ven', preguntándome ¿Qué ha pasado en el último partido?, y yo le digo: 'Nada qué va pasar'. Entonces él (Torres) llama a su asistente y le dice: 'No, dice que no ha pasado nada'. Entonces yo le digo: "Si usted dice que nosotros tenemos la culpa, listo, porque usted nunca la tiene, la culpa la tenemos nosotros, está en todo su derecho". Ahí es donde me agarra y me dice: 'Anda vete, anda vete'".

Ahí es donde Jean Pierre Fuentes reacciona y responde con una fuerza que capaz fue 'una falta de respeto' para el técnico Hernán Torres: "Oye y por qué me voy a ir, ¿por qué me hablas así?". Siendo automática la palabra del DT: "Así te hubieras puesto 'fosforito' en el partido contra Alianza". Por eso es que Fuentes da un paso adelante y suelta una afirmación que le costó caro al parecer: "Yo me pongo 'fosforito' cuando yo quiero, tu no tienes por qué decirme cuándo y cómo".

La discusión se hizo más grande y casi se van a las manos, pero los compañeros llegaron para separar, el punto final de la relación se marca cuando Fuentes lo mira directamente y exclama: "Sí eres machito cuando vienen todos ¿no?, en el camerino vamos hablar tú y yo como personas adultas que somos".

Brindando más motivos seguramente para que el técnico colombiano tome la decisión final de separarlo del grupo para el duelo de hoy ante Alianza Lima, alucinante relato brindado por parte de Jean Pierre Fuentes donde afirma su verdad y proyecta cómo es que se dieron las cosas en las últimas horas bajo el mandato de Hernán Torres.

EL DATO:

Jean Pierre Fuentes llegó a FBC Melgar, procedente de Unión Comercio.