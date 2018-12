Rafo Castillo: "Siempre se necesita la suerte de campeón y Alianza también la tuvo"

A pocos días de la primera final entre Alianza Lima y Sporting Cristal por el título nacional, Rafo Castillo dio un breve análisis de ambos equipos y como llegan a esta instancia. También se refirió a la llamada 'suerte de campeón' que parece rondar a los íntimos.

"No podemos negar que Sporting Cristal tuvo un arranque espectacular y ganó el primer campeonato de manera contundente. Por su parte, Alianza Lima fue muy regular en el año y supo sobrellevar los torneo. Por ahí muchos hablan de estilos, pero puede gustar o no la manera cómo juega Alianza, sin embargo es lo que le ha dado resultados", declaró Castillo en Radio Ovación.

El ex entrenador de Unión Comercio también considera que los 'blanquiazules' vienen en un buen momento futbolístico y ante Melgar influyó la 'fortuna del campeón'. "Alianza llega a esta final con mucho más impulso y teniendo buenos resultados. Hoy en día a Melgar no se le gana así nomás y mucho menos de la manera cómo se dieron los dos resultados. Alianza sacó fuerzas y no perdió; además, siempre se necesita la suerte de campeón y Alianza también la tuvo. No tengo ninguna duda que será una linda final".

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal en el duelo de ida este miércoles 12 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el partido de vuelta se llevará a cabo el domingo 16 de diciembre en el Estadio Nacional.