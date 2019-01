Peru (1) vs Uruguay (0): "Lo que más bronca me da es que haya sido tan 'gil' el árbitro de cobrar ese penal" [VIDEO]

La selección peruana Sub-20 que participa en el Sudamericano de la categoría - evento que se viene realizando en Chile - obtuvo un gran resultado ante su similar de Uruguay, a quién venció por la mínima diferencia en la primera jornada del certamen.

Los dirigidos por Daniel Ahmed intentaron plasmar la idea de juego del estratega argentino, sin embargo, se toparon ante las recias líneas defensivas uruguayas: el planteamiento de Fabián Coito abrumó a los nuestros.

El primer tiempo fue un duro momento para la 'blanquirroja', quién no podía hilvanar. La poca posesión del esférico era una muestra clara que habíamos sucumbido ante la presión agresiva de los 'orientales'. No obstante, Ahmed decidió replantear el cotejo con el ingreso de Fernando Pacheco (jugador de Sporting Cristal) por un dubitativo y nervioso Oslimg Mora (elemento de Alianza Lima).

Esta modificación cambió el rumbo del encuentro. El futbolista de 19 años llevó peligro por el sector izquierdo y permitió el desgaste de la zaga 'yoruga'. Pero fue el nuevo refuerzo del San José Earthquakes, Marcos López, quién desbordó a Maximiliano Araujo para lograr el penal que finalmente sea convertido por su ex compañero 'bajopontino'.

En un primer momento se creyó que la falta existió dentro del área. "Hay penal para Perú, no te lo puedo creer. Para mí, fue claro. Se le escapaba (Marcos) López a (Maximiliano) Araujo que me parece que lo enganchó de atrás", refirió el relator uruguayo de la cadena "El Espectador", Guillermo Trasante, sin observar la repetición.

Empero, la cadena encargada de la transmisión demostró que el hecho había ocurrido fuera del área. Esto generó la protesta del mencionado periodista, quién arremetió contra el árbitro del encuentro.

"Perú ganando 1-0. Esto no lo esperaba absolutamente nadie. Lo que más bronca me da, como dice el 'Tango' (refiriéndose a su compañero de transmisión), no es haber sido tan 'gil' sino que haya sido tan 'gil' (Nicolás) Gallo (árbitro del partido), ¿verdad? Que cobró ese penal increíble", indicó.

EL DATO

La victoria de la selección peruana ante Uruguay permite compartir la punta con Ecuador, quién por diferencia de goles (3-0 ante Paraguay) lidera el Grupo B. Perú descansará en la segunda jornada y volverá a la actividad el 22 de enero ante Paraguay (5:30).