Waldir Sáenz sobre la Sub 20: ¿Daniel Ahmed qué hizo para tener esa selección en sus manos?

La Selección Peruana Sub 20 ya se encuentra en nuestra capital tras quedar fuera del Sudamericano Sub 20 de Chile al caer derrotado 1-0 contra Argentina en la última fecha de la fase de grupos de este certamen.

El equipo de Daniel Ahmed demostró poco trabajo físico y táctico, así como una nula respuesta individual de los jugadores peruanos, que a pesar de mejorar en los dos últimos encuentros, no lograron clasificar al hexagonal final.

Las críticas no dudaron en aparecer tras esta nueva decepción, y uno de los que se sumaron al pedido de salida de Daniel Ahmed, fue el goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz. El ex delantero íntimo cuestionó la capacidad del entrenador argentino y afirmó que Pablo Zegarra (actual técnico de Piratas FC) es capaz de asumir este puesto.

“De verdad, que no entiendo nada. ¿Ahmed qué hizo para tener esa selección en sus manos? Acá en Perú hay un técnico joven, que viene desde España, que fue entrenador en la reserva de un equipo de allá (UD Salamanca). Y ese señor es Pablo Zegarra, quien ahora está dirigiendo al Piratas en el norte. Entonces, no comprendo por qué Ahmed está en la selección y no Zegarra. Siempre nos quedamos con los de afuera, cuando en nuestro país hay mucho talento. Ahmed estuvo dos años con este equipo y parece que no ha hecho nada”, señaló Waldir Sáenz.

De igual manera, Waldir Sáenz afirmó que Daniel Ahmed tiene que dar un paso al costado tras este fracaso con la Sub 20: “Tiene que dar una explicación al país, urgentemente. El señor tiene que irse, junto a todos los que están trabajando con él. Sería el colmo que lo premien con otra selección”.