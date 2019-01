Jairo Concha no respondió sobre el penal fallado con la Selección Peruana Sub 20 a su llegada a Lima [VIDEO]

La Selección Peruana sub 20 llegó este domingo a nuestra capital tras sumar una nueva decepción al quedar eliminado de la fase final del Sudamericano Sub de Chile. Sin Daniel Ahmed, el equipo nacional no quiso brindar declaraciones sobre su pobre actuación en este certamen.

Y uno de los jugadores más solicitados por los hombres de prensa tras la llegada de la Selección Peruana, fue el volante de la San Martín Jairo Concha, quien falló aquel penal decisivo contra el seleccionado de Ecuador donde el equipo de Daniel Ahmed cayó por 3-1.

El volante fue consultado por la prensa sobre la eliminación del Sudamericano y específicamente por el penal a lo que el futbolista solo respondió con un: ‘no voy a hablar, disculpen’, evitando en todo momento a los reporteros.

Cabe señalar que el penal fallado por Jairo Concha durante el partido con Ecuador pudo cambiar la historia de esta Selección Peruana y es que pesar de que no nos daba la victoria, pudo significar un 2-2 que dejaba a tiro de ganador a cualquiera de los dos equipos.