Universitario y la nueva dupla del 2019: Germán Denis y Pablo Lavandeira

Más allá de la fiesta que se vivió en el Monumental, la “Noche Crema” dejó muy satisfecho a Nicolás Córdova tanto en lo individual como en lo colectivo.

Una prueba de ello fueron los rendimientos de Germán Denis y Pablo Lavandeira. Ambos estuvieron “on fire” ante la U. de Concepción y desde ya son llamados a formar una dupla letal para conquistar el título nacional a fin de año.

El único gol al conjunto chileno demostró la buena química que existe entre el “9” argentino y “10” uruguayo. Gracias a una estupenda habilitación de Denis, Lavandeira pudo marcar y hacer estallar a todos en el recinto merengue. Fue un golazo que invita a ilusionarse para lo que viene.

“Cuando no se puede convertir, hay que asistir. Pablo (Lavandeira) me había dado una gran pelota entre los centrales y me faltó tranquilidad para definir. Ahora me tocó darle un balón preciso y lo bueno es que fue gol”, señaló el goleador argentino.

Cabe señalar que esta nueva dupla fue la primera en comenzar la pretemporada crema, incluso volvieron a Lima días antes del 31 de diciembre, cortando así las vacaciones en sus respectivos países.

Premio a sus esfuerzos se ve reflejado esta actualidad. Los dos en un gran nivel y dispuestos a aportar su granito de arena para ayudar a la “U” a obtener su estrella 27.