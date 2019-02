Emanuel Herrera sobre su expulsión ante Sport Huancayo: "Siento mucha impotencia"

El delantero de Sporting Cristal, Emanuel Herrera, utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse acerca de la expulsión que sufrió en el duelo ante Sport Huancayo, encuentro correspondiente a la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Herrera indicó que no puede creer que haya sido desafectado por el árbitro de la contienda, Miguel Santibañez, a pesar de ser informado que Luis Maldonado, zaguero local, lo mordió tras disputar una jugada individual a finales del segundo tiempo.

"No puedo creerlo. Siento mucha impotencia por lo que sucedió en Huancayo. ¡Es la primera vez que me echan en mi carrera! ¡El 2018 solo una amarilla! Y da bronca que sea por una injusticia. El rival me mordió la pierna, el árbitro lo vio, lo sabía, yo me alejé pensando que se haría justicia y no fue así. Me expulsaron", indicó el atacante argentino.

En efecto, la fotografía enmarca huellas de dientes en la pierna de Emanuel Herrera, quién, lamentablemente para los hinchas de Sporting Cristal y Claudio Vivas, no podrá ser de la partida ante Alianza Lima en la jornada 2 del Torneo Apertura por la Liga 1. Sensible baja.