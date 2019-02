Sporting Cristal y el plan para que Emanuel Herrera pueda jugar ante Alianza Lima

“No puedo creer que me hayan mordido delante del juez y me echen a mí. Prefiero que me metan un puñete o un codazo antes de que me muerdan”, dijo Emanuel Herrera, clamando justicia para así tener luz verde y jugar ante Alianza Lima.

La dirigencia de Sporting Cristal presentó un reclamo y pidió una audiencia en la que esté presente el “Tanque”, aduciendo dos hechos claves que harían que el fallo sea favorable.



El primero: Herrera nunca recibió una tarjeta roja en su carrera, convirtiéndolo en un futbolista respetuoso de las reglas. El segundo punto evoca la suspensión que sufrió de oficio Mauricio Viana en el 2017 por la Comisión de Justicia luego de observar las imágenes.

Con todos estos detalles, Sporting Cristal espera recibir un fallo favorable y contar con Herrera, quien tiene una efectividad importante cada vez que enfrenta a Alianza Lima.



El delantero le marcó 7 goles en el 2018 a los íntimos y no desea perderse el clásico.