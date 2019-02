Julio César Uribe a Emanuel Herrera: "Si hay justicia, seguramente el domingo vas a estar" [VIDEO]

La actuación de los árbitros ha sido uno de los temas más discutidos en la semana, pero uno, relativamente, llamó la atención: la de Miguel Santivañez en el Sport Huancayo vs Sporting Cristal. Sucede que el colegiado expulsó - en una jugada dividida y polémica - a Luis Maldonado y Emanuel Herrera en la primera etapa del cotejo.

Este último, el delantero de Sporting Cristal, es el más afectado pues, según una publicación en su cuenta oficial de Instagram, refiere que el defensa de Sport Huancayo le mordió la pierna y su único afán era quitárselo de encima para evitar que siga agrediéndolo.

La versión de Emanuel Herrera quedó evidenciado en el registro audiovisual y que, post-partido, fue revisado para encontrar los motivos de la expulsión del 'bajopontino' como la del 'Rojo Matador'. Es por ello que, Julio César Uribe, le demostró su total apoyo y confía en que el reclamo de Sporting Cristal cumpla con su propósito.

"Más allá de lo que todos hemos observado, el reclamo de Sporting Cristal está por demás justificado. Va a ser realmente justo si te levantan la sanción como corresponde. Porque las imágenes son tan evidentes que no tienes ninguna responsabilidad, no hay ninguna razón para ser expulsado. El informe del árbitro no tiene porque ser mucho más sólido, como se estila, ante una imagen por demás evidente", indicó a través de Fox Sports Radio Perú.

"Si hay sensatez, estoy seguro que tienes que ser liberado. Espero que lo haya, en un momento donde tanto se habla de justicia o de injusticia. Las imágenes son muy evidentes, así que entrénate tranquilo que el domingo seguramente vas a estar", agregó.