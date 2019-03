Nicolás Córdova volvió a referirse sobre el fichaje de Tiago Cantoro

Al parecer, el nombre de Tiago Cantoro, seguirá escuchándose en Universitario. Y es que el técnico, Nicolás Córdova, lamentó el frustrado pase del jugador de 18 años que por ahora se encuentra sin equipo.

Nicolás Córdova, dio una amplia entrevista a Movistar Deportes, donde habló del hijo del exjugador crema. “Para mí fue lamentable que Tiago Cantoro no estuviese con nosotros. Es un tema cerrado porque la dirigencia ya lo cerró. Tampoco está en mí explicar lo que es engorroso y lo que no lo es. Creo que a un jugador a esa edad se le debería hacer el contrato en cinco minutos”, comentó Córdova.

Luego agrega. "Nunca pensé que fuera tan difícil contratar a Tiago Cantoro. Lamentablemente se generó eso, nosotros siempre guardamos el cupo. Uno no puede contar con un jugador que no está contratado y eso no me corresponde verlo a mí", expresó.

Hay que recordar que Tiago Contoro, tiene nacionalidad argentina y en Universitario, ocupaba plaza de extranjero. Nicolás Córdova esperaba tener en sus filas al joven jugador, pero al final, las negociaciones con la administración "crema" no terminó bien.

EL DATO

Universitario, marcha tercero en la Liga 1. Suma 7 puntos en tres partidos.