Universitario: Nicolás Córdova insiste en fichaje de Maxi Velasco

Luego de intensas semanas (casi meses) buscando a los últimos dos refuerzos de Universitario, las opciones, y calidad de las mismas se van reduciendo notoriamente. Ya no queda casi nada a la mano.

Por ejemplo, Diego Manicero se cansó de esperar y en las próximas horas cerraría con un club de provincia. Esto por el enganche.

¿Y el otro delantero? Bueno, ya dijo Nicolás Córdova que tendrá que llegar un refuerzo que valga la pena, que tenga su aprobación, y que sea lo que realmente necesita el equipo.

Muchas de esas opciones importantes no se pudieron dar porque la administración de Universitario no cuenta con los recursos económicos para pelear o, en todo caso, mantienen su postura de que no se gasta más de lo normal por nadie y tampoco se pagan préstamos ni salidas.

Es así, luego de caerse muchas opciones, el comando técnico volteó su mirada hacia el argentino Maximiliano Velasco, ex San Martín, Municipal y Sport Boys. Ahora está en el Club Guabirá de Bolivia y puede desvincularse.

“Nico” cree que es el atacante que podría darle mayores variantes a Universitario, pero la administración no lo cree así. Y es que consideran que no tiene el nombre ni el peso necesario para reforzar a la “U”. Sin embargo, no hay muchas opciones y todo haría indicar que terminará pesando el pedido del técnico.