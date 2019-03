Alianza Lima vs Cantolao EN VIVO por la Fecha 4 de la Liga 1 [GUÍA TV]

Alianza Lima vs Cantolao este sábado 9 de marzo a las 8:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 4 de la Liga 1 Movistar 2019. Las acciones del encuentro de desarrollarán en el Estadio Miguel Grau y será transmitido por Gol Perú, mientras que podrás seguir el minuto a minuto en Líbero.pe.

Atrás quedó el empate con River Plate. Miguel Ángel Russo sabe que es necesario voltear la página del debut en la Copa Libertadores. Por esta razón, toca mirar lo que sigue y el próximo rival a vencer es la Academia Cantolao esta noche en el Callao. Será un partido muy atractivo por cómo vienen ambos equipos en la Liga 1.

Alianza Lima, con seis puntos en la tabla, buscarán seguir sumando puntos, pese a que hoy Miguel Ángel Russo no mandará a su equipo titular debido a la cercanía del duelo en Brasil ante Inter de Porto Alegre (13 de marzo) en el torneo internacional.

Es así que veremos un nuevo tridente en el ataque. Russo apostará por Adrián Ugarriza de “9”, además de Joazinho Arroé (izquierdo) y Cristian Adrianzén (derecho) de extremos. Otra de las variante de esta noche en el Callao tiene como protagonista a Felipe Rodríguez. El uruguayo jugará en una nueva ubicación: volante de primera línea junto a Wilder Cartagena y “Cachito” Ramírez.

Por su parte, la Academia Cantolao tendrá en Paulo Albarracín a su máxima figura en este encuentro por la Liga 1 Movistar. El local llega entonado: goleó de visita 3-0 a Sport Huancayo, de visita, y buscarán repetir la historia en el primer puerto.

CANALES DEL ALIANZA LIMA vs CANTOLAO EN VIVO ONLINE

Gol Perú (Canal 14) y Gol Perú HD (714)

Radio: RPP

HORARIOS DEL ALIANZA LIMA vs CANTOLAO EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE ALIANZA LIMA vs CANTOLAO?

En Internet el duelo entre Alianza Lima vs Cantolao, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.