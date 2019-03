Miguel Ángel Russo a sus jugadores: "“Es problema de ellos si pierden el puesto"

Atentos todos, que por primera vez Miguel Ángel Russo se puso fuerte e hizo un llamado de atención a su plantel que ha venido de más a menos en las últimas semanas. “Es problema de ellos que terminan perdiendo el puesto. Te digo una vez, dos veces, tres veces y vuelves a repetir, terminas perdiendo el lugar y esto no es difícil de entender”, fue lo primero que dijo ayer el DT en conferencia.

“Hemos hablado de lo que significa todo, el que comete reiteradas veces pierde mi confianza”, agregó. Acto seguido, Miguel Ángel Russo lamentó las expulsiones constantes de sus dirigidos. Esto no puede seguir pasando.

“Ganando 2-0 no te pueden expulsar por un foul a mitad de la cancha, imposible. Cometemos torpezas futbolísticas como la expulsión, de los errores se aprende. Tenemos que empezar con 11 y terminar con 11”, expresó el DT argentino de Alianza Lima muy incómodo en Bentín.

Los dirigentes de la Liga 1 tampoco se salvaron de las críticas. “Teníamos una programación de viaje para jugar sábado ante Real Garcilaso pero ahora vamos a jugar domingo, me altera toda la forma. No pido que me beneficien pero no me cambien”, sentenció.